Maria Bethânia lê Clarice Lispector em concerto online

Clarice Lispector na década de 1960 - (Foto: Acervo/Estadão)

A escritora Clarice Lispector (1920-1977) será homenageada na noite desta quarta-feira, 25, no concerto online Agora Clarice, com Beatriz Azevedo e Moreno Veloso, acompanhados pelos músicos Jaques Morelenbaum ao violoncelo e Marcelo Costa na percussão. A cantora Maria Bethânia fará uma participação especial, lendo trechos da obra de Clarice, cujo centenário de nascimento será celebrado no dia 10 de dezembro.

O concerto foi gravado e será transmitido a partir das 19h no canal do Brazil LAB no YouTube. A coordenação é de Beatriz Azevedo e a organização é do Brazil LAB e do Lewis Center for the Arts, da Universidade de Princeton, sob o comando de Jhumpa Lahiri, Marília Librandi e João Biehl.

No evento, será apresentada a canção inédita Amar não acaba, inspirada em textos de Clarice Lispector. Haverá, ainda, o lançamento da biblioteca sonora Clarice 100 Ears, organizada por Marília Librandi, autora de Escrever de Ouvido: Clarice Lispector e os Romances da Escuta (Relicário Edições). Na plataforma, artistas, estudiosos e apreciadores de Clarice vão ler passagens em múltiplas línguas.