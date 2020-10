Mãe de Luciana Gimenez perde R$ 50 mil em golpe pelo Whatsapp

Vera Gimenes sofre um golpe no Whatsapp e perde 50 mil reais - ( Foto: Estadão/Youtube/Rede TV )

Vera Gimenez revelou que caiu em um golpe no Whatsapp e perdeu R$ 50 mil. Ela contou que, na última sexta-feira, 2, uma pessoa se passou pela sua filha, a apresentadora Luciana, no aplicativo de mensagens.

"Recebi uma mensagem no WhatsApp com uma foto da minha filha não usual, dizendo que ela tinha trocado de número", disse a atriz em entrevista ao programa Alerta Nacional, da RedeTV!.

A artista explicou que, nas mensagens, a pessoa que se passava por sua filha pediu um depósito bancário. Em seguida, lhe foi solicitado um segundo e um terceiro depósito - ao todo, os valores somavam R$ 50 mil.

"Conversei com a pessoa, confiei nela achando que era minha filha. Fui enganada, me senti uma idiota". Vera ainda relatou que, em razão do prejuízo, será obrigada a vender o seu carro.

Luciana Gimenez também falou sobre o golpe: "É uma coisa muito bem esquematizada. Eles são uma quadrilha. São profissionais. Eu não peço dinheiro para ela", explicou ao programa.