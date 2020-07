Madonna posta vídeo de brasileira que viralizou nas redes sociais

Madonna recebeu o prêmio Advocacia pela Mudança, em maio de 2019 - (Foto: Eduardo Munoz/ Reuters)

Madonna surpreendeu seus fãs brasileiros ao compartilhar um 'meme brasileiro': o vídeo de Solange, 50, moradora de Manaus, dançando ao som de Holiday, foi compartilhado com uma mensagem motivacional da cantora pelos tempos de pandemia e viralizou.

"Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma má notícia após a outra? O apocalipse parece estar ao virar a esquina?. Eu acho que muitos de nós sentimos o mesmo. Em dias como este, temos apenas que aumentar a música e a dançar", escreveu em seu Instagram na quarta-feira, 22.

Na publicação, internautas reagiram com comentários em português como "o auge", "tinha que ser brasileira" e "de Manaus para o mundo". Além disso, algumas personalidades como Regina Casé, Marcus Majella e o cantor Psirico também publicaram comentários de comemoração.

Algumas horas depois, Solange gravou um vídeo agradecendo à cantora pelo compartilhamento. Além disso, a repercussão foi tão grande que a estrela do vídeo apareceu na manhã desta quinta-feira, 23, na 1ª edição do Jornal do Amazonas, da Rede Amazônica Manaus, afiliada da Rede Globo.

"Eu me sinto realizada, é um sonho desde menina. Comecei a conhecer a Madonna quando eu tinha catorze anos e, pra mim, ela sempre foi e sempre será a rainha do pop. É um sonho realizado", comemorou.