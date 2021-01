Ludmilla divulga trecho do álbum 'Numanice'

A cantora Ludmilla - (Foto: Instagram/@ludmilla)

Ludmilla usou as redes sociais para fazer uma provocação aos fãs e dar spoiller do novo álbum Numanice nesta quarta-feira, 6. No Twitter, a cantora publicou um trecho de uma das faixas do trabalho. "O que vocês acham disso (risos)? Se esse áudio tiver 5 mil retuítes, eu solto outro hoje", avisou. O álbum Numanice também ganhará sequência neste ano. "Na gravação do projeto audiovisual do Numanice, vi a oportunidade de gravar ela em ritmo de pagode e a chance de colocar o Orochi na voz masculina, que é um artista que também eu curo muito", declarou Ludmilla.