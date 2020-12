Lucy Ramos vence a 'Dança dos Famosos 2020'

Lucy Ramos foi a vencedora da 17ª edição do 'Dança dos Famosos'. - ( Foto: Fábio Rocha/Globo)

A atriz Lucy Ramos consagrou-se vencedora da 17ª temporada da Dança dos Famosos 2020 junto ao professor Reginaldo Sama neste domingo, 20. Em uma disputa acirrada, os dois conquistaram a primeira colocação por um décimo de diferença da também atriz Danielle Winits, que ficou em segundo lugar com 119,7 pontos - os vencedores obtiveram 119,8. Em terceiro, Giullia Buscacio teve 119,4 pontos.

O encerramento do quadro do Domingão do Faustão contou com duas performances de cada dupla, primeiro de valsa e depois de tango. Para a final, as notas acumuladas nas semanas anteriores foram zeradas, e os ritmos e a ordem de apresentação foram definidos por sorteio.

Quem começou foi Giullia, que dançou a Valsa das Flores com o professor Danniel Navarro. Danielle foi a segunda a se apresentar com Fernando Schellenberg ao som da Valsa dos Patinadores. Por fim, Lucy dançou Valsa nº2.

Na mesma ordem de apresentação, eles embalaram o público com o tango. O clássico e o dramático do ritmo estavam presentes em todas as execuções - Lucy e Sama deslizaram pelo palco guiados pela famosa canção de Carlos Gardel, Por Una Cabeza.

"Desde que eu iniciei o Dança dos Famosos, que eu disse 'sim', foi com muita alegria e prazer. Eu disse 'sim' disposta a me dedicar ao máximo e foi o que eu fiz. Eu vivi intensamente cada minuto, cada segundo, e não me arrependo de nada do que fiz. Passei os dias praticando e estudando, não só fisicamente, mas teoricamente, porque eu acho que tudo soma", afirmou a atriz após vencer a competição.