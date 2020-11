Luciana Gimenez completa 51 anos e recebe homenagem dos filhos na TV

Luciana Gimenez e os filhos - (Foto: Wellington Marques/RedeTV)

Luciana Gimenez completou 51 anos de idade nesta terça-feira, 3, e recebeu homenagem dos filhos no programa dela na Rede TV!. Vera Gimenez, mãe da apresentadora que está no Rio de Janeiro se recuperando de uma cirurgia, apareceu no telão para parabenizar a filha. "Você aprontava coisas. Ficar no ônibus sem descer aí deixava a gente nervosa, subir na escada para namorar com o menino do outro lado do muro e cair e quase quebrar o braço", contou. Vera também lembrou de uma época em que Luciana jogava vôlei: "você gostava de sair da escola e ir treinar e jogar vôlei".

Os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali também participaram do Luciana By Night nesta terça. Eles contaram como é a relação com os pais. Lucas é filho da apresentadora com o cantor Mick Jagger, líder dos Rolling Stones. Já Lorenzo é fruto do casamento dela com Marcelo de Carvalho, sócio e vice-presidente da RedeTV!.

Lucas falou da dificuldade em se encontrar com o pai na Inglaterra por causa da pandemia do novo coronavírus. "Sim, ele está na Europa e complica um pouco porque lá abre e fecha, abre e fecha. Imagina se eu estiver lá e não poder voltar", disse. Lorenzo passou o início da quarentena ao lado do pai, no litoral paulista. "Foi bem legal", contou. Durante o programa, Luciana Gimenez se divertiu com os filhos comendo um bolo de aniversário no palco.