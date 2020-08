Luccas Neto revela nome do filho e relembra aborto da namorada

Jessica Diehl e Luccas Neto - Foto: Reprodução

O youtuber Luccas Neto publicou um vídeo em seu Instagram neste sábado, 15, falando sobre a gravidez de sua namorada, Jessica Diehl. De acordo com o casal, o bebê será um menino, que se chamará Luke.

A escolha gerou uma piada por parte de Felipe Neto, irmão de Luccas, no Twitter: "O nome do meu sobrinho vai ser Luke. O que significa que vou passar anos fazendo a piada: 'Luke, eu sou seu tio'. Ele ficando puto e eu rindo de me acabar."

Luccas Neto também relembrou um aborto sofrido por Jessi há cerca de um ano: "A gente perdeu uma gestação um tempo atrás. Foi bem difícil para a gente e abalou muito nosso relacionamento."

E prosseguiu: "Deus sabe o que faz e foi difícil superar. Por isso a gente esperou o máximo para poder dar essa notícia para vocês. A gente ficou com medo de passar por aquilo de novo. Foi muito terrível."

Segundo o casal, a gravidez já está em 26 semanas.