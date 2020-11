Luan Santana passa por MS para projeto envolvendo o Pantanal

O cantor Luan Santana - (Foto: Divulgação)

O cantor Luan Santana, que junto com a National Geographic lança no dia 22 de novembro o movimento “O Pantanal Chama”, esteve hoje (11) em Corumbá visitando o barco onde será gravada sua live a partir das 17h (horário de Brasília).

A campanha contará com ações para conscientizar a população sobre a atual situação do bioma brasileiro e mobilizar o público para para ajudar o instituto SOS Pantanal, que trabalha na conservação e defesa do bioma e tem atuado de forma efetiva na recuperação dos estragos causados pelas queimadas dos últimos meses.

Entre as ações do Movimento “O Pantanal Chama” está a live musical com Luan Santana no dia 22 de novembro, que será transmitida diretamente do Pantanal e exibida por 4 horas. Durante a exibição da live no canal, um QR Code será disponibilizado na tela para que o público possa conhecer mais o trabalho da ONG SOS Pantanal.