Líder do grupo Renato e Seus Blue Caps respira sem ajuda de aparelhos

Renato Barros, músico da banda Renato e seus Blue Caps - (Foto: Divulgação)

Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps, respira sem ajuda de aparelhos. A informação foi dada pela família do cantor neste sábado, dia 25. Recentemente, ele precisou passar por uma cirurgia e permanece internado.

Uma das filhas do cantor enviou informações sobre o estado de saúde dele. "Acabei de descer da visita. Meu pai está estável, sem oxigênio, respirando sozinho com um pouco de dificuldade. Ainda tem episódios de delírio que os médicos dizem ser comum. Hoje ele está melhor que ontem e, se Deus quiser, amanhã estará melhor que hoje. Vamos continuar com a corrente de oração, cada um na sua religião, que está dando muito certo. Um dia de cada vez. Obrigada pela preocupação e carinho de todos", assinam a mensagem as filhas Erika e Renata.

A primeira informação sobre a saúde de Renato foi dada pela família em 17 de julho. "Renato Barros está internado na CTI de um hospital e seu estado inspira sérios cuidados. Contamos com suas orações e energias positivas para seu restabelecimento", dizia a postagem nas redes sociais.

Em entrevista ao site R7 na noite de segunda-feira,19 , Cid, saxofonista que trabalha com Renato, deu mais detalhes sobre a cirurgia, que envolveu a artéria aorta.