'Liberdade Provisória' é a música mais ouvida em 2020 no YouTube Music

Dupla Henrique e Juliano emplacou a música mais tocada do YouTube Music, 'Liberdade Provisória' - (Foto: Flaney)

O aplicativo YouTube Music divulgou nesta quarta-feira, 9, uma lista com as 100 músicas mais ouvidas no ano de 2020 no Brasil. No primeiro lugar aparece Liberdade Provisória, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, em uma gravação ao vivo extraída do DVD que os companheiros gravaram no Ginásio Ibirapuera em 2019. A dupla emplacou outras seis músicas no ranking, entre elas Amor Atual e Se Eu Fosse Você.

Liberdade Provisória, que também está em primeiro lugar na lista do Spotify, divulgada na semana passada, trata de um tema bem comum ao gênero musical: a "sofrência" e traz um palavrão em seu refrão. "Implorei pra voltar/Não me manda embora/Sou preso na sua vida/ Era só liberdade provisória", diz trecho da letra composta por Henrique Castro e Elvis Elan. O vídeo oficial da música já soma mais de 311 milhões de visualizações no YouTube.

Em segundo lugar, quebrando a hegemonia dos sertanejos e funkeiros, está o grupo de pagode brasilense Menos é Mais, com um medley de mais de 8 minutos de duração que traz as músicas Melhor Eu Ir/Ligando Os Fatos/Sonho de Amor/Deixa Eu Te Querer, também em gravação ao vivo. O grupo - que faz parte da gravadora Som Livre - venceu recentemente o Prêmio Multishow na categoria "Experimente", voltada a novos artistas. O Menos é Mais tem quatro anos de carreira e já soma a marca de mais de 640 milhões de visualizações em seus vídeos postados no YouTube.

A terceira música mais executada no aplicativo foi S de Saudade, da dupla Luiza & Maurílio com participação dos também sertanejos Zé Neto & Cristiano. Gravada ao vivo, mas em estilo mais intimista, a letra fala sobre a decepção com a vida de solteiro por conta de um amor mal resolvido. A balada sertaneja A Gente Fez Amor, gravada por Gusttavo Lima, ocupada a quarta posição. Ela consta do DVD O Embaixador In Cariri, gravado pelo artista no Crato, no Ceará. Na quinta colocação está o funk Sentadão, lançado pelo DJ carioca Pedro Sampaio, de 23 anos, em parceria com Felipe Original, JS o Mão de Ouro.

A cantora Marília Mendonça, que no ano passado ocupou a segunda posição no YouTube Music com o hit Bebi Liguei, ocupa a sétima colocação do ranking com a música Graveto, também em registro ao vivo. Já na lista de vídeos de músicas mais vistos, divulgada na semana passada pelo YouTube, Graveto aparece em primeiro - essa lista só considera vídeos lançados neste ano de 2020.

Se no ano passado, a mesma lista apontava cinco hits sertanejos pop entre as dez mais tocadas, este ano a preferência saltou para sete. Para a diretora de parcerias musicais do YouTube para América Latina, Sandra Jimenez, o ranking reflete o que os brasileiros consomem nas plataformas e também do sucesso das lives que os artistas do gênero promoveram durante a pandemia. "Eles tiveram uma grande audiência nas lives que, aliás, teve seu boom justamente no Brasil e, posteriormente, no mundo", diz.

A executiva também fala sobre a preferência do público que acompanha o sertanejo pelo conteúdo gerado a partir de gravações ao vivo, como é o caso dos sucessos de Henrique & Juliano, Luiz & Maurílio, Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Gustavo Miotto, para citar alguns dos mais bem posicionados no ranking. "Vou a muitos shows, e muitos deles sertanejos, e vejo que o público se emociona ao chegar lá e ver aquele palco enorme, as luzes. E essa experiência, de alguma maneira, está nos vídeos e músicas que eles lançam", afirma.

Anitta aparece três vezes no ranking, todas elas em parceria com outros artistas, como em Some Que Ele Vem Atrás, cantada em dupla como Marília Mendonça. Luan Santana aparece apenas uma vez na lista, na 85ª posição, com Água com Açúcar. Outros nomes populares como Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Thiaguinho não emplacaram nenhuma música entre as 100 mais ouvidas em 2020.

Confira a lista completa:

1. Henrique & Juliano - Liberdade Provisória (Ao Vivo)

2. Grupo Menos É Mais - Pot-Pourri: Melhor Eu Ir/Ligando Os Fatos/Sonho de Amor/Deixa Eu Te Querer (Ao Vivo)

3. Luiza & Maurílio - S de Saudade feat. Zé Neto & Cristiano

4. Gusttavo Lima - A Gente Fez Amor (Ao Vivo)

5. Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro - Sentadão

6. Niack - Oh Juliana

7. Marília Mendonça - Graveto (Ao Vivo)

8. Henrique & Juliano - Volta Por Baixo (Ao Vivo)

9. Gustavo Mioto - Com ou Sem Mim (Ao Vivo)

10. Jorge & Mateus - Cheirosa (Ao Vivo)

11. Marília Mendonça - Intenção (Ao Vivo) (feat. Gaab)

12. Thiaguinho MT, Mila e JS O Mão de Ouro - Tudo Ok

13. Henrique & Juliano - Briga Feia (Ao Vivo)

14. Os Barões da Pisadinha - Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) (feat. Xand Avião)

15. Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK - Surtada (Remix Brega Funk)

16. Maiara & Maraisa - Aí Eu Bebo (Ao Vivo)

17. Anitta, Lexa, Luísa Sonza - Combatchy (feat. MC Rebecca)

18. Luísa Sonza - Braba

19. Os Barões da Pisadinha - Recairei (Ao Vivo)

20. Vytinho NG, MC Bianca - Tudo no Sigilo

21. MC Rogerinho - Só Você

22. Dennis DJ, MC Don Juan - Te Prometo

23. Jonas Esticado - Investe em Mim

24. MC Ingryd - Vem Me Satisfazer (feat. DJ Henrique da VK)

25. Conde do Forró e Japinha Conde - Romance Desapegado

26. MC Marks - Deus É Por Nós

27. Niack - Na Raba Toma Tapão

28. Pineapple StormTV, L7NNON, Chris Mc, Xamã, Lourena, César Mc, Djonga, Filipe Ret & Salve Malak - Poesia Acústica #9: Melhor Forma

29. Douglas & Vinícius - Figurinha (feat. MC Bruninho)

30. Os Barões da Pisadinha - Tá Rocheda (Ao Vivo)

31. Matheus & Kauan - Litrão (Ao Vivo)

32. Pabllo Vittar - Amor de Que

33. Mc Poze do Rodo & Dj Gabriel do Borel - To Voando Alto

34. Eduardo Costa - Ainda Tô Aí (Ao Vivo)

35. Zé Neto & Cristiano - Bebi Minha Bicicleta (Coração Falido) (Ao Vivo)

36. Gusttavo Lima - Perrengue (Ao Vivo)

37. MC Zaac, Anitta, Tyga - Desce Pro Play (PA PA PA)

38. Marília Mendonça, Maiara & Maraisa - Quero Você do Jeito Que Quiser

39. Tones and I - Dance Monkey

40. Mc Don Juan - Vai Ter Que Aguentar (feat. Maiara & Maraisa)

41. Marília Mendonça, Maiara & Maraisa - Coração Bandido

42. Anitta, Marília Mendonça - Some que Ele Vem Atrás

43. Salvador da Rima, Nog, MC Kevin, Mc Ryan SP - Vergonha pra Mídia

44. MC Jottapê, Lexa - Bate Palma

45. Vitão, Luísa Sonza - Flores

46. Tierry - Rita

47. Lauana Prado - Viva Voz (Ao Vivo)

48. Zé Neto & Cristiano - Barzinho Aleatório (Ao Vivo)

49. DJ Matt D, MC Lipi, MC Lemos - Homenagem aos Relíquias (feat. Menor MC, Mc Vinny, MC Julio D.E R. e MC Leozinho ZS)

50. Gusttavo Lima - Saudade Sua

51. Simone & Simaria - Amoreco

52. Henrique & Juliano - Não Gosto Eu Amo (Live)

53. MC Lele JP -Tiger Preta

54. Maiara & Maraisa - Libera Ela (feat. Dilsinho)

55. MC Lipi - Motoloka

56. Guilherme e Benuto - 3 Batidas

57. Psirico & Pabllo Vittar - Parabéns

58. João Bosco & Gabriel - Alô Ex-Amor (Live) (feat. Humberto & Ronaldo)

59. Orochi - Amor de Fim de Noite (feat. Tiago da Cal Alves)

60. Priscilla Alcântara & Whindersson Nunes - Girassol

61. Now United - Na- Na- Na

62. Hungria Hip-Hop - Amor e Fé (acústico)

63. Mc Lipi & MC Paulin da Capital - Mulher Cativante

64. Ludmilla - Verdinha

65. MC Paulin da Capital - Eu Achei

66. Mc Lipi - Só Gratidão

67. Melody, MC Henny & Bella Angel - No Batidão (feat Love Funk)

68. Gusttavo Lima - De Menina pra Mulher (Ao Vivo)

69. Mc Drika - E Nós Tem um Charme Que É da Hora

70. Henrique & Juliano - Alô Bebê (Ao Vivo)

71. Henrique & Juliano - Se Eu Fosse Você (Ao Vivo)

72. Delacruz & MC Du Black - Tudo Aconteceu

73. Mc Mari & Shevchenko e Elloco - Xereca de Mel

74. Marília Mendonça - Vira Homem

75. Felipe Araújo - Mentira (Ao vivo)

76. BLACKPINK - How You Like That

77. Mc Lipi - Vitória Chegou

78. Dua Lipa - Don't Start Now

79. Grupo Menos É Mais - Pot-Pourri: Fatalmente / Separação / Temporal (Ao Vivo)

80. Gusttavo Lima - Café e Amor

81. Eric Land - Cidade Inteira

82. MC Marks - Céu de Pipa

83. Malibu, Dilsinho & Luísa Sonza - Não Vai Embora

84. MC JottaPê & Mila - O Amor Que Tu Perdeu

85. Luan Santana - Água Com Açúcar

86. MC Kevinho, MC JottaPê & Dadá Boladão - Paredão

87. Gusttavo Lima - Carreira Solo (Ao Vivo)

88. Tierry - Cracudo

89. MC Lya, MC Henny & Dj GM - Virgem

90. MC Kevinho, MC Kekel & MC JottaPê - Eterna Sacanagem

91. Zé Felipe - Só Tem Eu

92. Henrique & Juliano - Amor Atual

93. Zé Neto & Cristiano - Alô Ambev

94. Unha Pintada - Recairei

95. Diego & Arnaldo - Relógio Parado (Ao Vivo)

96. Guilherme e Benuto - Declaração Pro Bar (feat. Israel e Rodolfo)

97. MC Rebecca, MC Kevin o Chris & WC no Beat - Rapara

98. Marília Mendonça - Tentativas

99. Future- Life Is Good (feat. Drake)

100. Rennan da Penha & MC 2Jhow -Talarica