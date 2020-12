Leticia Spiller pede desculpas após comentários sobre caso de Dani Calabresa

A atriz Leticia Spiller - (Foto: Divulgação/Globo)

A atriz Leticia Spiller pediu desculpas na quarta-feira, 9, após a repercussão nas redes sociais de algumas falas suas em uma entrevista feita na terça-feira, 8, na qual comentou as denúncias de assédio sexual contra o humorista Marcius Melhem, inclusive por parte da atriz Dani Calabresa.

Leticia disse que ficou "muito triste com a repercussão" da entrevista, e fez uma publicação no Instagram e alguns stories para "esclarecer" suas falas. "Eu jamais, em nenhum momento da minha vida, eu apoiei ou apoiaria alguém que cometeu um ato de abuso, ou de assédio, ou de violência, pelo contrário, instintivamente eu tendo sempre a ficar do lado da vítima, especialmente se for uma mulher", disse.

Durante a entrevista para o programa Reclame na Play, Leticia destacou que "as mulheres estão tendo mais voz, mas por outro lado eu acho que demorou muito para fazer essa denúncia", se referindo às denúncias contra o humorista. A jornalista que estava fazendo a entrevista corrigiu Leticia e disse que as denúncias foram feitas à Rede Globo após os acontecimentos, mas que só foram divulgadas recentemente.

Nos stories, Leticia afirmou que "jamais ficaria contra Dani Calabresa, ou colocaria em dúvida os relatos e tudo que ela, ou qualquer outra mulher vítima de abuso, tenha passado". Ela então pediu desculpas à atriz por "ter dado margem" a pensamentos que poderiam colocar os depoimentos em dúvida.

"Eu sei o quão sério isso é, jamais gostaria de ser vítima disso, e fico muito triste de que tenha tido essa interpretação. Em momento algum eu quis dizer isso, espero que vocês acreditem em mim e compreendam que até eu que sou uma comunicadora, atriz, às vezes posso me expressar mal através das palavras, às vezes é melhor não falar nada", destacou.

Ela também comentou que, em algumas falas na entrevista, encorajou as mulheres a denunciar casos de assédio, a partir da forma como ela imaginou que agiria em uma situação como essa. "Eu tive a sorte de nunca ter sofrido esse tipo de coisa, porque eu acho que se eu tivesse sofrido eu teria botado a boca no mundo agora, não é esperar quatro anos, é no dia, na hora", comentou a atriz durante a entrevista.

"Eu não quis julgar ninguém, sabe, eu não quis dizer que todo mundo tem que ter a mesma atitude que eu teria porque eu sei que cada um tem o seu tempo, eu sei da dificuldade que é pra cada um esse caminho até fazer uma denúncia", explicou.

Leticia disse ainda que acha de extrema importância o relato de todas as vítimas, e desejou "que a gente possa, nós, mulheres, ter cada vez mais voz e coragem, porque isso assédio é inadmissível". "Eu realmente não queria que tivesse repercutido dessa maneira."

Ainda na entrevista, Leticia foi criticada por uma fala sobre Marcius Melhem. "Eu conheci o Marcius e nunca me pareceu o tipo de pessoa que fizesse o tipo de coisa tão agressiva assim", disse ela, comentando depois que "é duro você receber uma notícia de uma pessoa que até então é uma pessoa querida, de bom coração".

Já na publicação que fez no Instagram, Leticia esclareceu que conheceu Melhem durante a adolescência: "É sobre aquele Marcius que falei. Não temos contato há anos. Assim como muitas pessoas ficaram chocadas com esses relatos, porque são de revirar o estômago, eu também fiquei".

"Mais do que nunca, quem está do lado de fora, precisa lutar e criar uma rede de apoio para que as vítimas se fortaleçam, se encorajem. Isso afirmo e reitero", concluiu ela na publicação.