Leilão inédito de empresa da Capital traz LPs considerados relíquias dos Beatles

Discos estão sendo leiloados em site - Foto: Reprodução

Os fãs da banda inglesa "The Beatles" têm uma oportunidade única de adquirir discos inéditos do grupo mais famoso do mundo por meio de um leilão de 40 LPs. A relíquia está sendo leiloada por um no canal de leilões de Campo Grande com lance inicial de R$ 100. São 40 volume intactos. O remate foi aberto no dia 13 de junho e os lances podem ser feitos até o dia 3 de agosto pelo site canaldeleilão.net até as 15 horas.

De acordo com o proprietário do Canal de Leilões, Pierre Adri, a coleção pertence a um amigo que morava em Campo Grande e agora está em Goiânia. “Trata-se de uma verdadeira relíquia com LPs que não se encontram nem em outros locais do mundo. São 36 discos sendo dois duplos que estão sendo ofertados. Alguns estão intactos nem foram usados”, salientou.

Adri lembra que o volume de consultas no site é muito elevado mas ainda o lote não teve lances. Por isso quem estiver interessado basta entrar no site.

Confira os títulos

Entre os títulos estão os discos:

01. In the beginning

02. The first album (USA)

03. Second álbum (USA)

04. Beatles'65 (USA)

05. The Earl Beatles(USA)

06. Something new (USA)

O7. The Beatles again

08. Os reis do ie, ie, ie

09. The Beatles

10. Rubber soul

11. Help!

12. But goldies collection

13. Revolver

14. Abbey road

15. Yellow submarine

16. Branco (duplo) White album

17. Sgt Peppers Cl Band

18. Hey jude

19. Beatles Forever

20. With The Beatles

21. Magical Mistery Tour

22. Let it be

23. Rock'n Roll (duplo)

24. Rock'n Roll vol 1

25. Ballades

26. Rarities vol. 1

27. Rarities vol. 2

28. 1962/1966 (duplo)

29. 1967/1970 (duplo)

30. Love songs

31. Please please me

32. Beatles story (duplo)

33. Beatles for sale

34. Hollywood bowl

35. Lennon: Imagine

36. Double fantasy