Justin Bieber lança clipe de 'Holy', parceria com Chance The Rapper

Justin Bieber é o protagonista do clipe de sua nova música, 'Holy' - ( Foto: Estadão/YouTube/Reprodução )

O cantor Justin Bieber lançou na nesta sexta-feira, 18, o clipe de seu novo single, Holy. A música é uma parceria com Chance The Rapper e fala sobre a importância do amor e da fé, e segundo Bieber faz parte de uma "nova era" após seu último álbum, Change, lançado em fevereiro de 2020.

Bieber e Chance participaram de uma live no YouTube antes do lançamento do clipe, que mostra os desafios enfrentados por um casal, vivido pelo cantor e pela atriz Ryan Destiny. Durante a conversa, Chance destacou que ficou "surpreso" com os novos trabalhos de Justin.

Segundo ele, o próximo álbum de Bieber "tem algumas das melhores músicas" que já ouviu. "Nós somos amigos há muito tempo, temos umas quatro músicas juntos, mas as pessoas não sabem o quão próximos somos. Nós passamos por muitas mudanças juntos", afirmou Chance.

"Eu me sinto abençoado, de verdade", disse Bieber, se referindo ao fato de que seu próximo álbum, baseado em Holy, deverá ter elementos da música gospel. No passado, o cantor falou sobre a importância da religião em sua vida e na de sua esposa, a modelo Hailey Bieber.