Juliano Laham faz cirurgia para retirada de tumor: 'Eu renasci'

Juliano Laham comemora recuperação após cirurgia de retirada de tumor - (Foto: Instagram/ @julianolaham)

Juliano Laham tranquilizou os fãs na noite deste domingo, 25, ao compartilhar mais informações sobre o seu estado de saúde, após saída do programa Dança dos Famosos devido a um tumor.

O ator publicou uma foto no Instagram dizendo que está se recuperando de uma cirurgia, que fez na quinta, 22, para a retirada de um feocromocitoma, tumor benigno das glândulas adrenais, e agradeceu aos médicos, familiares e amigos.

"Eu renasci. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar vivo e poder estar ao lado da minha família e das pessoas que eu tanto amo. Esta foto representa vitória!", iniciou o ex-participante do reality de dança da Rede Globo.

Laham destacou ainda que está animado para retomar os trabalhos e agradeceu ao carinho dos seguidores também."Tudo correu absolutamente perfeito(...) Agora vou focar na minha recuperação e em breve estarei de volta à minha rotina. Meu coração está repleto de amor e gratidão pela torcida e orações de todos vocês. Já Deus certo."

Horas antes da publicação de Juliano, Faustão já havia informado que o artista tinha passado pela cirurgia. "Juliano foi operado e os médicos estão muito otimistas com a recuperação total. O tumor foi retirado inteiramente sem afetar o rim. Ele deve ter alta logo, logo", disse o apresentador.

O ator entrou na disputa do Dança dos Famosos para substituir o participante Henri Castelli, porém descobriu a doença logo após estrear no quadro e teve que anunciar sua saída na semana em que o time masculino estava competindo no ritmo forró.