João Kleber se casa com Mara Ferraz e faz festa durante pandemia

João Kleber e Mara Ferraz em seu casamento - (Foto: Instagram / @soniaabrao)

João Kleber se casou com Mara Ferraz no último sábado, 5. Colega de RedeTV!, Sonia Abrão foi sua madrinha e compartilhou diversos momentos da cerimônia em seu perfil no Instagram, assim como Helô Pinheiro. O casamento havia sido anunciado pelo apresentador no último mês de outubro.

"Vamos fazer um casamento dentro das normas que estamos vivendo hoje, com toda a segurança por causa da pandemia. Escolhemos a casa da Mara, em Piracicaba, a cerimônia será realizada ao ar livre. Presença apenas dos padrinhos e alguns familiares", afirmou.