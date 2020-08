Javali rouba notebook e é perseguido por homem nu na Alemanha

O nudista estava tomando sol em um lago em Berlim quando foi surpreendido com um javali roubando seu notebook - (Foto: Reprodução)

Um registro inusitado viralizou nas redes sociais na tarde desta última quinta-feira, 6. Um nudista foi fotografado às margens do Lago Teufelssee, na Floresta Grunwell, em Berlim (Alemanha), correndo atrás de um javali que tinha roubado seu notebook.

O homem estava tomando sol, uma prática comum nos parques da Alemanha, onde, em vários deles, é permitido nadar e tomar sol nu, quando foi surpreendido pelo javali, o qual a presença também é recorrente na região, roubando seu equipamento.

Ao presenciar a perseguição, a personal Adele Landauer resolveu compartilhar o momento."A natureza dá o troco. No saco amarelo, há o computador do homem. Por isso, ele deu tudo de si com a fantasia de Adão". Segundo ela, o nudista achou graça e autorizou a publicação.

No post, Adele explica que uma fêmea javali saiu da floresta, acompanhada de dois filhotes, procurando por comida. Antes de pegar o notebook, os animais já tinham comido uma pizza que estava na mochila de um frequentador que estava nadando no lago.

Segundo a autora da publicação com mais de 3 mil compartilhamentos, a determinação do homem para recuperar seu notebook provocou risos nos frequentadores do local, que logo aplaudiram e o parabenizaram pelo sucesso na empreitada.