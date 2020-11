Inspirada em Tarsila do Amaral, animação 'Tarsilinha' tem música de Zeca Baleiro

Animação 'Tarsilinha', de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo - (Foto: PinGuim Content)

Inspirada na artista plástica Tarsila do Amaral, a animação Tarsilinha deve chegar aos cinemas em 2021, sem uma data exata ainda. Mas já está encantando o público na internet com o trailer que foi divulgado recentemente.

Produção da PinGuim Content, Tarsilinha tem direção de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, conhecidos por trabalhos como Peixonauta e o Show da Luna. Além da temática, filme tem como destaque a trilha sonora, que é assinada por Zeca Baleiro, em parceria com a cantora Ná Ozetti.

A animação conta a história da pequena e curiosa Tarsilinha, uma menina de 8 anos que embarca numa jornada incrível para recuperar as memórias roubadas de sua mãe.

A canção, composta por Zeca Baleiro especialmente para o filme, ressalta a brasilidade presente no longa, especialmente nas suas cores, paisagens e personagens originários da cultura brasileira, como a Cuca e o Saci. E, no material de divulgação, o compositor conta que "a canção fala da travessia da personagem Tarsilinha por um mundo desconhecido, algo como uma realidade paralela, cheia de perigos e ameaças. Como em toda fábula, essa viagem é uma história de descoberta e autoconhecimento. A música é um baião bem brasileiro com uma pequena alusão à obra de Villa-Lobos."

Para assistir ao trailer de Tarsilinha, é só clicar aqui.