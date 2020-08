Ingresso.com apresenta perfil dos usuários do cinema Drive-In

Os cinemas Drive-in seguem sendo uma ótima opção para matar as saudades do fã de cinema e em ascensão no Brasil - (Foto: Divulgação)

Os cinemas Drive-in seguem sendo uma ótima opção para matar as saudades do fã de cinema e em ascensão no Brasil. Nesse mês de agosto, mais uma nova alternativa de arte ao ar livre chega a Ingresso.com: o Cinesystem Drive-in Aeroporto de Vitória, totalizando 10 opções distribuídas pelo país, com maior concentração em São Paulo. De acordo com estudo promovido pela Ingresso.com em sua base de dados para analisar o perfil do usuário e a atuação dos exibidores parceiros, o filme Nasce Uma Estrela foi o mais assistido em julho, seguido por Um Dia de Chuva em Nova York, Coringa, Pé Pequeno e Aprendiz de Espiã sucessivamente.



Ainda segundo a análise, a faixa etária que mais utilizou o cinema Drive-In em julho foi de 26 a 35 anos (22,6%), mesma faixa etária predominante em junho. As mulheres seguem sendo maioria, totalizando 51%. A modalidade de ingresso mais vendida no período foi de um carro com dois ocupantes.



Outra curiosidade é que a pipoca salgada continua sendo a companhia favorita para curtir um filme, com 56% entre os itens mais vendidos de bomboniere. Em seguida, aparecem o refrigerante em lata (21%) e a água mineral (11%).



A venda de ingressos para cinemas Drive-in começou em maio na Ingresso.com, com o Cine Drive-in Cinesystem Praia Grande, em São Paulo. De lá para cá, a demanda segue em franca ascensão com a entrada de novos parceiros. Em julho, estavam disponíveis: Cine Ilha de Capri; Cine Shopping Drive-in Fiesta; Cine Shopping Drive-In S. Bernardo Plaza; Cine Show Tubarão; Cinesystem Floripa Airport; Cinesystem Morumbi Town; Cinesystem Praças da Cidade; e Cinesystem UpTown.