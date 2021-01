Influenciadora Ygona Moura é internada em UTI por complicações da covid-19

Ygona Moura esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter após assumir que foi a aglomerações - ( Foto: Estadão/Instagram @ygona.moura )

A influenciadora digital Ygona Moura está sofrendo graves complicações da covid-19. Após alguns seguidores especularem que ela teria morrido, a mãe de Ygona deu detalhes do estado de saúde da filha, nesta segunda-feira, 18.

"Pessoal, aqui é a mãe da Ygona, ela está internada na UTI do Hospital Cidade Tiradentes, entubada em coma induzido desde ontem por complicações da covid. Peço a todos os seguidores que orem pela vida da Ygona #ForçaYgona", escreveu ela no Instagram stories

Horas atrás, a assessoria de imprensa da influenciadora já tinha compartilhado um comunicado nas redes sociais de Moura revelando que ela não iria postar nada até apresentar alguma melhora.

"(Ela) está respirando com ajuda de aparelhos. Amanhã teremos mais informações médicas. No momento, ela não irá postar nada em redes sociais, até apresentar melhora. Seus familiares estão acompanhando de perto", anunciaram.

Os boatos de que Ygona teria morrido repercutiu entre os assuntos mais comentados no Twitter após a influenciadora compartilhar que foi a uma festa nos primeiros dias de 2021 e ainda celebrou a aglomeração.

"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso, viu? Beijo para as más-línguas", disse no YouTube. "Hoje estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar e novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", acrescentou.