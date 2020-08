Humorista Diogo Portugal vem para Campo Grande e traz stand-up no formato drive-in

O humorista Diogo Portugal - (Foto: Divulgação)

Com a pandemia de Covid-19 muita coisa precisou mudar, dentre elas, a maneira como artistas se apresentam ao público. Sempre inovando, o humorista Diogo Portugal traz a Campo Grande, no próximo dia 14, o seu stand-up Risolados.

O curitibano é um dos pioneiros no que diz respeito ao stand up no Brasil e também um dos maiores nomes no segmento. Em formato inédito, Portugal apresentará um espetáculo de 1 hora abordando temas relacionados à quarentena, como o uso de máscaras, crianças e aulas por vídeo, a adaptação ao home office e à rotina de trabalho, o dia a dia do casal, como é ser comediante em tempos de isolamento e as notícias mais faladas da semana. "Já vim a Campo Grande algumas vezes. Gostei muito da cidade e me apresentaram muitos hábitos locais como o sobá e o tereré. Certamente alguns dos aspectos do dia a dia do campo-grandense farão parte da minha apresentação", explica o humorista.

O Risolados será apresentado no Bosque Drive-In, em uma super estrutura montada no estacionamento do shopping. O show será o primeiro do Brasil em formato de streaming, no qual o comediante fará o show exclusivo em sua casa e será transmitido para os telões do evento. Campo Grande é a quarta cidade brasileira a receber o show.

Convites - O stand up do humorista Diogo Portugal é exclusivo para convidados e faz parte das comemorações de sete anos do Shopping Bosque dos Ipês, que traz a promoção Brinde Com O Pai em Família. A cada 200 reais em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a sete cervejeiras da marca Esmaltec, além disso, os 50 primeiros clientes que fizerem a troca de cupons ganham ingressos exclusivos para assistir ao Risolados.

Serviço

Stand Up Risolados com Diogo Portugal

Quando: 14 de agosto, às 18 horas

Onde: Bosque Drive-In, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Convites: mediante troca de cupons da promoção Brinde Com O Pai em Família