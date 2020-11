Humorista Claudia Rodrigues é internada em hospital de São Paulo

Claudia Rodrigues passou por algumas internações hospitalares ao longo de 2019 - ( Foto: Estadão/Adriane Bonato/Arquivo )

Claudia Rodrigues foi internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, 30. A informação foi confirmada ao Estadão pela empresária e amiga da atriz, Adriane Bonato.

Ela informou que a humorista "está fazendo exames", mas maiores detalhes ainda não foram divulgados.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla e desde então passou por diversas internações. As mais recentes entre janeiro e fevereiro e também no mês de julho deste ano.

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista. No último mês de junho, Claudia Rodrigues comemorou 50 anos de idade.