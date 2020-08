Há mais de 5 meses sem opções culturais, primeira vez em drive-in é experiência que encanta crianças e famílias

As crianças de 4, 7, 8 e 10 anos se divertiram muito com a peça e não sentiram falta de sair do carro para poder curtir o programa - (Foto: Divulgação)

As famílias campo-grandenses ganharam uma opção a mais para divertir a meninada que está em casa desde o início da pandemia. Com parques e cinemas fechados, divertir as crianças tornou-se uma tarefa complicada. Os brinquedos, filmes e brincadeiras caseiras já estão cansando pais e filhos que anseiam por novidades para os pequenos, sem deixar de lado a segurança e a saúde.

Pensando nisso, o Teatro Arena Bosque que, há 5 anos diverte as tardes de domingo da criançada no Shopping Bosque dos Ipês, reinventou a maneira de apresentar histórias e peças ao público. No último domingo cerca de 900 espectadores puderam curtir a releitura de Pinóquio, interpretada por Bolonhesa e sua Trupe, no Bosque Drive In, uma estrutura super moderna montada no estacionamento do shopping com dois telões de LED e espaço para 100 veículos por sessão. O som é transmitido por uma faixa exclusiva de FM e as crianças são convidadas a interagir com os atores sem sair do carro, buzinando ou piscando as luzes quando os personagens pediam.

A professora Joely Silva Freitas e seu marido levaram os filhos de 6 e 14 anos para curtir uma das sessões do último domingo. "Nós estávamos ansiosos para fazer uma atividade cultural, pois estamos há 5 meses em distanciamento social. Nossa ansiedade era tanta que chegamos com 1 hora de antecedência. Fomos os primeiros a entrar", conta. Estreantes, nenhum dos quatro havia participado de um evento na modalidade de drive-in antes e foi uma experiência inesquecível segundo a professora. Além disso, os cuidados de biossegurança foram um diferencial para a família de Joely, que destacou que a aferição de temperatura de todos logo na entrada e também o fato de não precisarem ter saído do carro para nada, nem mesmo para pagar o estacionamento, os deixou mais seguros. "Foi tão bom que nem vimos a hora passar. Já estamos ansiosos pela próxima peça!", revela.

A funcionária pública Denise Tosta reuniu o filho e os sobrinhos para curtir a atração. Segundo ela, as crianças de 4, 7, 8 e 10 anos se divertiram muito com a peça e não sentiram falta de sair do carro para poder curtir o programa. "Eles amaram poder interagir buzinando quando os personagens pediam. Já tínhamos visto outras peças com Bolonhesa e sua Trupe, mas mesmo em sistema drive-in a diversão foi a mesma. Eles são ótimos!", afirma. Denise destacou ainda que a organização e a estrutura do Bosque Drive In chamaram muito a sua atenção e que pretende voltar com as crianças.

Como participar - Bolonhesa e Sua Trupe se apresentam novamente no domingo (30), de forma totalmente gratuita, em três sessões: às 16, às 17 e às 18 horas. Para garantir o ingresso basta chegar com 30 minutos de antecedência, o local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada. O Arena Bosque Drive-in é realizado no setor "C" do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês e tem como objetivo proporcionar entretenimento e cultura de forma gratuita, e se prepara para receber 100 vagas de veículos por apresentação e 300 pessoas.

Sobre a peça - A peça teatral conta a história de Bolonhesa e sua Trupe que foram convidados para fazer sua releitura de "Pinóquio" de Carlo Colodi. O ponto é: eles não têm um boneco de madeira. Será que eles vão conseguir? Eis que surge a Fada da Máscara Azul e tudo se resolve como num passe de mágica. Munido de álcool-gel, Bolonhesa, segue se aventurando com seus amigos. Sempre com uma história diferente.