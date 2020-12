Globo anuncia demissão de sete jornalistas veteranos

Luiz Fernando Silva Pinto foi um dos jornalistas desligados da Globo que irá trabalhar na emissora até dia 31 - ( Foto: Estadão/TV GLOBO Divulgação )

A Globo anunciou a saída de sete jornalistas veteranos da emissora, entre eles está o Luiz Fernando Silva Pinto, correspondente em Washington desde 1996. Em comunicado, foi informado que todos permanecerão trabalhando até o próximo dia 31 e que já sabiam do desligamento previamente.

Além de Luiz, os outros jornalistas foram: Maria Thereza Pinheiro, conhecida como Terezoca, com 40 anos de Globo, e Teresa Cavalleiro, que tinha 42 anos de casa. As duas estavam à frente da área de Projetos Especiais, porém ainda não foram indicados substitutos.

Cristina Piasentini deixa a direção de Jornalismo de São Paulo da emissora depois de 12 anos no cargo. No seu lugar, entrará Ana Escalada, braço direito da jornalista. Silvia Sayão era diretora do Globo Repórter e foi desligada junto com sua chefe de redação, Meg Cunha. Monica Barbosa substituirá Silvia em 2021.

Por fim, Marcos Rodrigues, coordenador das afiliadas de rede, que estava na Globo há 41 anos, também foi demitido e será substituído por Rogério Nery, que trabalhava ao seu lado.

O diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, homenageou todos os funcionários em comunicado e disse: "Nunca é fácil quando chega o momento de quem fica se despedir dos que se vão depois de uma trajetória tão longa quanto cheia de êxitos (...) Nesses momentos, me alegra enfatizar o movimento que os que vão aprenderam com os que aqui estavam e ensinaram aos que ficam de tal modo que o jornalismo que praticamos continua sempre de altíssima qualidade".

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que essa decisão não foi tomada por motivos de crise."Tudo foi combinado de forma transparente desde o meio do ano (...) E não é questão de economia ou crise, porque a maioria dessas vagas vão ser substituídas e estamos abrindo 35 contratações em 2021 no jornalismo no Rio, São Paulo, Brasília e Globonews."