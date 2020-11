Gal Costa traz lançamento do show a Pele do Futuro no dia 5 a Campo Grande

Cantora traz seu show inédito ao estado no dia 5 de dezembro - Divulgação/TCE

Campo Grande recebe no dia 5 de dezembro o grande show da cantora Gal Costa na turnê de lançamento do álbum "A Pele do Futuro". O espetáculo já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte, entre outras. E segue o show chega a Capital, com a promoção de Pedro Silva e Jamelão. O evento tem início as 21 horas no Palácio Popular da Cultura.

Seguindo todas as normas de segurança, no palco, a cantora apresenta músicas inéditas do novo trabalho, como “Palavras no Corpo” (Silva/Omar Salomão) e “Sublime”(Dani Black), e ainda outras escritas por Gilberto Gil, Djavan, Adriana Calcanhotto, Nando Reis, Jorge Mautner e Marilia Mendonça, entre outros nomes das mais variadas gerações.

E também mostra novas versões para seus maiores sucessos em cinco décadas de carreira, como "Sua Estupidez" (Roberto e Erasmo Carlos), "Oração de Mãe Menininha" (Dorival Caymmi) e "Festa do Interior" (Moraes Moreira e Abel Silva).

Assim como aconteceu no respectivo álbum, a direção geral do espetáculo ficou sob os cuidados de Marcus Preto. A direção musical é de Pupillo, que recrutou uma banda de músicos jovens: Pupillo (bateria), Chicão (teclado), Pedro Sá (guitarra), Lucas Martins (baixo) e Hugo Hori (sax e flauta). O cenário é de Omar Salmoão, filho do poeta Waly Salomão (1943 - 2003), que dirigiu Gal no histórico show Fatal (1970).

Na pele do futuro moram as cicatrizes desenhadas pelo tempo. Feridas que se fizeram e se curaram depois de uma vida de consagrações e quedas, voos e naufrágios, descobertas e desgastes, desencontros e retomadas. Em contato direto com essa pele, que fica mais velha ao mesmo tempo em que se renova.

Gal completou 53 anos de carreira e, embora tenha seu espaço garantido entre os maiores nomes da história da cultura brasileira, nunca se aninhou no travesseiro das certezas conquistadas. Ao contrário, foi e voltou no tempo muitas vezes, vasculhando na própria história qual de suas cicatrizes poderia melhor contribuir à tradução daquele exato instante: o presente. Nesse disco, ela aprofundou essa investigação. Que vozes de sua voz precisariam ser acessadas, que outras teriam de ser criadas, inventadas, aprendidas. Filha e mãe de todas as vozes.

Os ingressos podem ser adquriridos no stand do Comper Jardim dos Estados, Mais informações pelos telefones (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105 ou pela internet no www.pedrosilvapromocoes.com.br