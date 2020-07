Final do 'Mestre do Sabor' será exibida ao vivo nesta quinta

Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho e Serginho Jucá, os finalistas da 2ª temporada do 'Mestre do Sabor' - (Foto: Samuel Kobayashi / Globo / Divulgação)

A final da 2ª temporada do Mestre do Sabor, vai ser exibida nesta quinta-feira, 23, às 22h45, na Globo e no canal pago GNT. O prêmio de R$ 250 mil para o vencedor será disputado entre os finalistas Ana Zambelli, Dário Costa, Junior Marinho e Serginho Jucá.

No programa de hoje, a ideia é que os quatro chefs cozinhem seus pratos, e apenas os dois melhores passem para uma final 'definitiva', valendo o título de Mestre do Sabor em 2020. Recentemente, os finalistas revelaram o que pretendem fazer com o dinheiro do prêmio caso vençam a competição.

O programa chega ao fim após quase três meses no ar - estreou em 30 de abril (clique aqui para relembrar entrevista de Claude Troisgros ao E+ na ocasião), e terá o último episódio disputado ao vivo, seguindo medidas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 18 cozinheiros passaram pelo programa.

Além de Claude Troisgros e seu fiel escudeiro Batista, o Mestre do Sabor com um time de jurados composto por Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez (1ª parte) / Rafael Costa e Silva (2ª parte). Monique Alfradique é a apresentadora.