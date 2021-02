Famosos comemoram Karol Conká no Paredão do 'BBB21'

Karol Conká diz que não tem medo do vão dizer quando ela sair do BBB - (Foto: Estadão/Reprodução Globoplay )

Sarah usou seu poder de líder do Big Brother Brasil 21 para colocar Karol Conká, sua adversária no jogo, direto no Paredão. A brasiliense chamou a rapper de "incoerente" e, na noite deste domingo, 21, logo após a indicação, as hashtags "fora Karol" e "Karol no paredão" foram os assuntos mais comentados do Twitter.

A curitibana forma o quarto Paredão triplo do programa com Gilberto e Arthur, mas já tem muita campanha a favor da sua eliminação. Muitos famosos se manifestaram, como Marília Mendonça, Bruno Gagliasso, Deborah Secco e Maisa, entre outros.

A cantora Anitta também comemorou a indicação de Karol, mas desejou que a rapper não sofra consequências pelo jogo depois que deixar a casa. "Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo. Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair. Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair. Desejo que saia, que se dê mal no jogo porque fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair", escreveu a cantora, que já havia feito uma série de vídeos condenando a prática do cancelamento e do julgamento exagerado na internet.

Deborah Secco, Maisa e Daniela Mercury engrossaram a torcida pela saída de Karol.

'Eu não tô nem aí'

Desde sua indicação, Karol Conká tem pensado em como será se for eliminada. Em conversa com Gil e Lumena ela contou que espera muito julgamento, mas garantiu que não vai se abalar. "Eu não tô nem aí. Espero que todo mundo tenha falado mal de mim pelas minhas costas, porque eu já vivo isso, entendeu? E é normal as pessoas falarem mal da gente. Não quer dizer, necessariamente, que a gente é uma m.... de pessoa", disse a rapper, que ganhou o apelido de Jaque na internet, uma alusão à sua música Tombei: "Já que é pra tombar, tombei".

A sister há algum tempo vem demonstrando o desejo de sair do programa e já chegou a arrumar as malas depois de uma festa turbulenta, na noite em que Lucas Penteado desistiu. "Aqui é muito fácil, pra mim, se perder. É muito fácil adoecer. E eu tive um sonho em que eu ficava louca. Não que vá ficar louca, mas talvez a minha luz vá apagando e não é isso que eu quero. Parece que a minha noção já foi aqui, já deu", contou a Projota.