Fábio Porchat ironiza academia: 'tenho raiva, não tenho prazer'

Fabio Porchat aparece suado fazendo uma crítica bem humorada ao exercício na academia - (Foto: Instagram/ @fabioporchat)

O apresentador Fábio Porchat postou uma série de vídeos nos seus stories do Instagram, onde aparece suado após uma corrida, contando como se sente na academia: "Eu tenho raiva, não tenho prazer. Nunca terminei de fazer exercício e pensei: 'que tesão!', 'valeu!'. Tenho ódio de quem inventou coisas que fizeram a gente parar de se exercitar"

Ele revela como gostaria de praticar atividades: "Eu não quero ir ao supermercado. Eu quero subir na árvore pra pegar uma maçã. Quero ir na casa de um amigo, da mulher, a cavalo", dispara o comediante.

Já na academia, o resultado não é satisfatório. "Eu corri 7 quilômetros e meio em 40 minutos e perdi 500 calorias. 500 calorias são dois Sonhos de Valsa. Houve um cálculo equivocado de calorias para ganhar e para perder. Não está certo. Não pode ser assim, correr 7 quilômetros e meio e perder um Sonho de Valsa, um abacate", ironiza chateado. No vídeo seguinte, seu silêncio mostra a decepção que está sentindo.

Em seguida, com um filtro de maquiagem, Porchat brinca: "Agora estou bem, recuperada, estou feliz. Nossa, como correr é gostoso!".

Aos 37 anos, Fábio Porchat tem um histórico de briga com a balança. Ele chegou a participar do programa Medida Certa, do Fantástico, em 2013, quando perdeu 10 kg. Em julho do ano passado, em entrevista no programa Encontros, contou ter perdido 17 kg se exercitando em casa nos primeiros meses de isolamento.