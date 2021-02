Eva Wilma aparece em vídeo após passar 21 dias internada

Eva Wilma, 87 anos, aparece em vídeo, recuperada da pneumonia - (Foto: Reprodução Instagram/ @montenegrotalentosoficial)

Após passar 21 dias em um hospital com pneumonia, a atriz Eva Wilma apareceu em um vídeo para dizer que está recuperada e agradecer o carinho do público. A atriz de 87 anos ficou internada de 10 de janeiro até o domingo, 31, e chegou a passar nove dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com dificuldade de respirar.

Parecendo totalmente recuperada, Eva Wilma falou com seus fãs. "Olá. Raramente estou aqui para conversar assim diretamente com vocês. Agradecer muito a toda equipe do Vila Nova Star, o hospital. Aos médicos maravilhosos. E agradecer a vocês todos, que me mandaram mensagens encorajadoras e muito bonitas, que me ajudaram muito. Podem ter certeza. De todo o meu coração, obrigada, obrigada e obrigada! E vamos juntos", disse ela no vídeo publicado nas redes sociais do agenciador Marcus Montenegro. Eva Wilma testou negativo para Covid-19. O motivo da internação foi uma pneumonia agravada por problemas no coração.