Eterna 'Juma Marruá', atriz Cristiana Oliveira participa de expedição no Pantanal

Desde o dia 7 até ontem (11), a Polícia Militar Ambiental de Corumbá (PMA) e o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB) coordenou a 5ª Expedição de Educação no Pantanal, onde foram atendidas as regiões e Comunidades Tradicionais do Castelo, Paraguai Mirim, São Francisco, Amolar, Barra de São Lourenço e Aldeia Indígena Guató. Neste ano a ação contou com a presença da atriz Cristiana Oliveira, conhecida por interpretar Juma Marruá na novela Pantanal da Rede Manchete em 1991.

Houve a distribuição e plantio de mudas de vegetação nativa, distribuição de computadores para as escolas, vestuário, brinquedos e materiais para as brigadas voluntárias de combate a incêndios, incluindo a distribuição de 120 cestas básicas ofertadas pelo Instituto SOS Pantanal, Grupo Mil pelo Planeta e Yoga pelo Pantanal.

Ao todo foram atendidos 402 ribeirinhos. Foi distribuído também, a edição 2021 do Calendário de Educação Ambiental no Pantanal, ilustrado com desenhos dos alunos pantaneiros. Este material é distribuído gratuitamente e tem o objetivo de valorizar as escolas pantaneiras, seus professores e chamar a atenção para conservação do Pantanal.

A atriz Cristiana Oliveira chegou a divulgar a ação pelas redes sociais e destacou que além da fauna, muitas comunidades indígenas e ribeirinhas sofrem com os efeitos da seca e das queimadas, ressaltando, assim, a importância da expedição num momento muito desolador.

"Além das dificuldades de acesso aos serviços púbicos das comunidades tradicionais, diante do isolamento territorial, nesse ano sofreram com os impactos das queimadas na Região do Pantanal Sul. A expedição se tornou extremamente necessária", afirma André Siqueira, presidente da Ecologia e Ação (ECOA).