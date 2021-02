Estreia versão de 'Berlin Alexanderplatz'

Versão atualiza o romance de Alfred Döblin, publicado em 1929, agora com refugiado - (Foto: Sommerhaus Filmproduktion)

Tom & Jerry - O Filme ocupa mais salas em estreia oficial, mas o principal destaque é uma nova adaptação de Berlin Alexanderplatz.

Berlin Alexanderplatz. Não dá para acusar o diretor Burhan Qurbani, alemão de família afegã, de falta de ambição. Em seu quarto longa-metragem, ele decidiu atualizar o romance de Alfred Döblin, publicado em 1929 e considerado um dos mais importantes da República de Weimar, e que ganhou uma adaptação para a televisão por ninguém menos que Reiner Werner Fassbinder. O cineasta é bem-sucedido na transposição para os dias atuais, refletindo uma Berlim multicultural e moderna. Em vez de um homem que sai da prisão depois de quatro anos de pena pelo assassinato da namorada, Qurbani fala de um refugiado de Guiné-Bissau, Francis (o carismático Welket Bungué). 16 anos.

Nona - Se Me Molham Eu os Queimo. Dir. Camila José Donoso. Nona (Josefina Ramirez), de 66 anos, decide se vingar do ex-amante e precisa fugir para outra cidade no litoral chileno nesta coprodução entre Chile, Brasil e França com Eduardo Moscovis no elenco. 85 min. 12 anos.

Tom & Jerry - O Filme. Dir. Tim Story. Tom é contratado por um hotel de luxo em Manhattan para se livrar de Jerry às vésperas do casamento do ano. 102 min. Censura livre.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.