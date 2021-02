Ecoturismo é opção segura para o feriado de Carnaval

Pesca esportiva e ecoturismo - Foto: Divulgação/Assessoria

Conhecido internacionalmente por suas belezas naturais, Mato Grosso do Sul pode se destacar neste feriado de Carnaval, em meio a uma pandemia. Isso porque, o turista estará a procura de alternativas seguras para o seu lazer, como as atividades de ecoturismo, por exemplo.

E nessa linha, os atrativos turísticos sul-mato-grossenses tem a possibilidade de oferecer experiências não só incríveis, mas também seguras. Nós conversamos com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e pra ele esse é o nosso diferencial competitivo.

Em Mato Grosso do Sul, os principais destinos são as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena, Campo Grande/Caminho dos Ipês, Cerrado Pantanal e Pantanal, e todos estão preparados para quem quer curtir o feriado com segurança. Bruno acredita inclusive que, o nosso potencial para o turismo gastronômico, pode suprir, em parte, a falta da festa.

Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados brasileiros a conquistar o selo ‘Safe Travels’, que é um protocolo internacional de boas práticas de enfrentamento à pandemia, criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Uma cartilha com dicas para aproveitar, com responsabilidade, tudo o que a natureza de Mato Grosso do Sul tem a oferecer está disponível para download – é a cartilha "Vem, mas vem de máscara!". Para ter acesso basta clicar no link disponível no site www.visitms.com.br.