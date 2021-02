EBC celebra a folia com playlist Carnaval é Nacional no Spotify

A Rádio Nacional estreia a playlist Carnaval é Nacional, no Spotify - (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Separe o confete e a serpentina para curtir o melhor da música de carnaval a partir deste sábado (13). A Rádio Nacional estreia a playlist Carnaval é Nacional, no Spotify, com uma seleção musical de marchinhas, samba, frevo, axé, pagode e outros estilos musicais bem brasileiros para embalar foliões de Norte a Sul do país.

A proposta é oferecer diversão para o público em casa ao alcance de um clique. A novidade acompanha o lançamento, nesta semana, do perfil É Nacional no aplicativo.



Hits e clássicos dos festejos se combinam na playlist que tem curadoria da equipe que integra a Rádio Nacional, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A seleção da Nacional reúne bambas que atravessam gerações: Beth Carvalho, Gal Costa, Alceu Valença, Monobloco, Ara Ketu e Dominguinhos do Estácio são apenas alguns dos artistas escolhidos para integrar a playlist.