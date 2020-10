Família aproveita a tarde no feriado - (Fotos: Geliel Oliveira/A Crítica)

Para você que atualmente se encontra em isolamento por conta da quarentena, e está com saudades de ver como está Campo Grande, a reportagem passou por alguns pontos do Parque das Nações Indígenas no último domingo (11) para mostrar como é a vista ao entardecer de um dos cartões postais da Capital.

Confira as fotos pelas lentes de nosso repórter Geliel Oliveira.