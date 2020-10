Disney lança trailer da animação 'Raya e O Último Dragão'; assista

Raya é a mais nova princesa da Disney, e será dublada por Kelly Marie Tran - ( Foto: Estadão/Walt Disney Studios )

A Disney divulgou nesta quarta-feira, 21, o primeiro trailer da sua próxima animação, Raya e O Último Dragão. Com lançamento no Brasil previsto para março de 2021, o filme conta a história de uma jovem guerreira, dublada pela atriz Kelly Marie Tran, que participou da última trilogia Star Wars.

No trailer a protagonista da história, Raya, parte em busca do último dragão vivo, chamado Sisu (dublado pela atriz Awkwafina) para salvar a terra onde vive e o povo que a habita de um grande mal que ressurgiu após 500 anos.

Em entrevista para a Entertainment Weekly em 27 de agosto, os diretores do filme, Don Hall e Carlos López Estrada, revelaram que o local ficcional em que Raya vive, Kumandra, foi inspirado em diversos países do sudeste asiático, como Laos, Vietnã e Tailândia, e que a produção mostrará essa influência no visual do filme e nos costumes dos personagens.

Raya também fará parte do grupo de princesas da Disney, mas Kelly Marie Tran disse que ela foge do estereótipo das princesas e será uma guerreira. "Ela é tecnicamente uma princesa, mas eu acho que o que é legal neste projeto, nesta personagem especificamente é que todos estão tentando mudar a narrativa sobre o que significa ser uma princesa."

Segundo as informações divulgadas pela Disney, a animação estreará nos cinemas de todo o mundo, chegando ao Brasil em 11 de março de 2021.