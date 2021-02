'Deveria ser proibido criança ficar doente', diz Sthefany Brito sobre o filho

A atriz Sthefany Brito e o filho - (Foto: Instagram/@sthefanybrito)

Sthefany Brito ficou com o coração na mão ao chegar de viagem no feriado de carnaval em casa e perceber que o filho, Enrico, estava doente. O bebê, de apenas três meses, é fruto do relacionamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky. "A gente viajou para algum lugar aqui perto do Rio, de carro, só a família. Na terça, ele começou a tossir, espirrar e teve 38 graus de febre, pela primeira vez na vida", relatou em uma série de stories no Instagram.

Quando a família voltou para casa, três dias depois, Sthefany decidiu levar o bebê ao médico. "Ele achou melhor internar o Enrico. Fomos direto para o hospital. Dá vontade de chorar toda vez que eu lembro, tão pequenininho... tira sangue, faz exame, é horrível. Só quem teve bebê internado sabe como é", declarou.

Enrico ficou internado por dois dias, com suspeita de pneumonia. Mas os exames confirmaram um quadro de bronquiolite. "Não fazia ideia do que era, mas depois descobri que é um vírus. Não existe um remédio que cure a bronquiolite. É um tratamento de suporte. Ele está fazendo fisioterapia em casa, soro no nariz e tem que aspirar o catarro. Olha, deveria ser proibido a criança ficar doente", disse a atriz.