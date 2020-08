Desenho 'A Casa da Coruja' tem protagonista bissexual, revela diretora

Desenho 'A Casa da Coruja', exibido pelo Disney Channel, tem personagem bissexual - (Foto: Reprodução/Disney Channel)

O Disney Channel está exibindo mais uma animação com personagens LGBTQIA+. Trata-se de A Casa da Coruja, da diretora de cinema Dana Terrace.

No Brasil, a produção é exibida às sextas-feiras, na Disney XD, às 19h, e aos sábados, ao meio-dia, no Disney Channel.

Dana usou as redes sociais para contar que a protagonista do desenho é bissexual. "Durante o desenvolvimento (da animação), fui muito aberta sobre minha intenção de colocar jovens queer no elenco principal. Sou uma péssima mentirosa, então esconder seria difícil", escreveu no Twitter.

Dana Terrace, que é bissexual, revelou que sofreu resistência de parte da equipe da Disney quando fez a proposta. "Quando aceitaram o projeto, ouvi de alguns líderes da Disney que eu não poderia representar qualquer relação bi (bissexual) ou gay na série. Eu sou bi! Eu quero escrever um personagem bi, caramba!", desabafou a artista.

A diretora contou que, graças à própria teimosia dela e ao apoio do executivo da Disney, Doug Bensimon, a animação pode ir ao ar. Ela contou que está ansiosa por fazer os próximos capítulos da série. "Lute sempre para fazer o que você deseja ver! Mal posso esperar para explorar coisas que são importantes para mim e minha equipe. Ansiosa pelo próximo capítulo", concluiu.

O curta Out, também exibido pelo Disney Channel, também trouxe a primeira produção protagonizada por um personagem LGBTQI+ em 2020.