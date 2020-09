Desempregado, vencedor do 10º episódio do 'MasterChef' doa prêmio

Salvador cozinha há 35 anos e é bastante competitivo - (Foto: Carlos Reinis/Band/Divulgação)

Salvador foi o vencedor do 10º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 15. Para ser campeão, o administrador de empresas entregou um peixe na crosta de sal grosso com arroz com amêndoas e molho de limão siciliano que foi aprovado pelos jurados.

De acordo com o Portal da Band, Salvador, que estava desempregado à época das gravações, optou por doar o valor em dinheiro de seu prêmio (R$ 5 mil) para uma instituição de caridade.

"Não entrei no programa pelo dinheiro. É claro que ele seria importante porque não estou trabalhando e não tenho uma reserva financeira, mas tem gente que está passando por uma situação ainda mais delicada do que a minha e é preciso ajudar quem precisa", disse.

MasterChef 2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band definiu que hajam oito novos participantes a cada programa.

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º episódio foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson.