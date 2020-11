De forma on-line, campanha "Papai Noel dos Correios" começa amanhã em MS

A tradicional campanha "Papai Noel dos Correios" acontece neste ano - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

A tradicional campanha "Papai Noel dos Correios" acontece neste ano, porém com a pandemia da Covid-19 a instituição promoveu adaptações para assegurar a realização, com segurança, sendo de forma on-line. Em Mato Grosso do Sul, o lançamento será realizado amanhã (19), as 14h, na Agência Central dos Correios, em Campo Grande localizada na Avenida Calógeras 2309.

As principais mudanças foram no recebimento das cartinhas - que ocorrerá, prioritariamente, de forma virtual - e na adoção dos pedidos das crianças, que será 100% on-line e digital, por meio do Blog do Papai Noel dos Correios. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos presentes.

Crianças de até 10 anos e que vivem em situação de vulnerabilidade social podem participar da campanha. As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao Blog da campanha. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação serão disponibilizadas para adoção no Blog da campanha. A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por alunos da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Entrega dos presentes - A entrega dos presentes será feita presencialmente, sempre com atenção especial aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras, e evitando aglomerações. É possível consultar os pontos de entrega - unidades dos Correios - no Blog da campanha.