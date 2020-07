'Cultura Livre' ganha nova temporada em agosto

A apresentadora Roberta Martinelli - (Foto: Reprodução)

A área da cultura vem tentando se manter e quem depende dela se desdobra para continuar produzindo para sobreviver. Muitos já deram provas da batalha diária para conseguir driblar os efeitos da pandemia de coronavírus, que nos obrigada a nos autoexilar, ficar distantes socialmente. Mas é nesses tempos de dificuldades que surgem as ideias para projetos alternativos. Nessa batida, vamos ter de volta, em nova temporada, o programa Cultura Livre, que estreará no dia 1º de agosto, na TV Cultura.

Por causa da covid-19, o programa entrará no ar gravado a distância, com a apresentadora Roberta Martinelli comandando a atração sozinha direto do estúdio. "O Cultura Livre sempre mostrou a música brasileira que acontece agora e neste momento não seria diferente. Vamos mostrar a força da música mesmo em casa. O mundo ficou assim (espero que temporariamente), a arte teve que se adaptar e a gente também. Estamos de volta adaptados, cantando e buscando um mundo melhor", afirma Roberta, que também está à frente do Som a Pino, atração da Rádio Eldorado.

Programa terá novos quadros: Canção do Isolamento recebe músicos que produziram na quarentena e Clássico da Semana apresenta os discos brasileiros que fazem aniversário redondo em 2020.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.