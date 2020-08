Corredor gastronômico da Bom Pastor ganhará revitalização de quase R$ 23 milhões

A avenida Bom Pastor será revitalizada - (Foto: Reprodução)

Conhecido como o 'corredor gastronômico' de Campo Grande, a Avenida Bom Pastor, vai passar por uma nova revitalização no ano que vem. Segundo o Diário Oficial da União publicado na última segunda-feira (10), serão disponibilizados R$ 22,6 milhões para a iniciativa, por meio do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) do Governo Federal.

A avenida será revitalizada e contará com uma modernização da via pública, com a criação de áreas verdes, ampliação dos pontos de iluminação, implementação de paisagismo, instalação de mobiliário urbano e outras intervenções.

O Pró-Cidades foi lançado em 2019, com recursos de R$ 4 bilhões, para financiar projetos de reabilitação de áreas urbanas e modernização tecnológica de serviços públicos até o ano de 2022. Em poucos meses o programa atingiu a meta de quatro anos, então o MDR disponibilizou o mais R$ 1 bilhão em 2020.

O ministério já havia autorizado R$ 28,5 milhões para reforçar a implementação da iniciativa ‘Conecta Campo Grande’. Os valores também são oriundos do Pró-Cidades.