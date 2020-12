Conheça os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

O romancista Milton Hatoum em 2017 - ( Foto: Estadão/Dida Sampaio )

O Prêmio São Paulo de Literatura revelou os finalistas de sua 13ª edição nesta terça-feira, 1º. São 10 finalistas na categoria melhor romance de ficção e 10 na categoria melhor romance de ficção de autor estreante. Os dois vencedores ganham R$ 200 mil cada um.

Ao todo, o prêmio, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebeu 200 inscritos. Estão na disputa autores de nove Estados brasileiros: São Paulo (7), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Sul (2), Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso (1) e Santa Catarina (1), além de uma finalista uruguaia radicada no Brasil, Gabriela Aguerre.

Maria Valéria Rezende, Milton Hatoum, Julián Fuks, Milton Hatoum, João Anzanello Carrascoza e Carol Rodrigues estão entre os concorrentes.

A previsão é que o anúncio dos vencedores ocorra em março de 2021.

Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2020

Melhor Romance de Ficção de 2019

Todos os Santos (Alfaguara), de Adriana Lisboa

O Corpo Interminável (Record), Claudia Lage

Crocodilo (Companhia das Letras), de Javier Contreras

Elegia do Irmão (Alfaguara), de João Anzanello Carrascoza

A Morte e o Meteoro (Todavia), de Joca Reiners Terron

A Ocupação (Companhia das Letras), de Julián Fuks

Carta à Rainha Louca (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende

Pontos de Fuga (Companhia das Letras), de Milton Hatoum

Mulheres empilhadas, de Patricia Melo (Leya)

Marrom e Amarelo (Companhia das Letras), de Paulo Scott

Melhor Romance de Ficção de Estreia do Ano de 2019

O Melindre nos Dentes da Besta (7Letras), de Carol Rodrigues

Mônica vai jantar (Dublinense), de Davi Boaventura

O legado de nossa miséria (Record) , de Felipe Holloway

O Quarto Branco (Todavia), de Gabriela Aguerre

A Cidade Inexistente (7 Letras), de José Rezende Jr.

Com o Corpo Inteiro (Pólen Livros), de Lucila Losito Mantovani

Paraízo-Paraguay (Caiaponte), de Marcelo Labes

Cancún (Companhia das Letras), de Miguel del Castillo

Controle (Companhia das Letras), de Natalia Borges Polesso

Das Terras Bárbaras (Alaúde), de Ricardo da Costa Aguiar