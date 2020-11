Com todos os cuidados de biossegurança, Papai Noel chega neste fim de semana no Bosque dos Ipês

Os cuidados serão em dobro devido a pandemia - (Foto: Reprodução)

O Natal já está chegando, e com isso é esperada a chegada do Papai Noel. No Shopping Bosque dos Ipês, o bom velhinho chega no próximo dia 7 de novembro, em um evento com nova roupagem, garantindo o cuidado com a saúde dos presentes e também preservando toda a emoção do Natal que se aproxima.

O evento acontecerá no espaço Bosque Expo e, para respeitar o distanciamento, cada grupo de até 5 pessoas da mesma família ficará em um camarote, delimitado com grades e distanciamento de 2 metros entre cada grupo. A entrada será controlada, com aferição da temperatura de todos e obrigatoriedade da máscara.

O Papai Noel se apresentará em um palco junto de outras atrações, como o grupo de teatro Circo do Mato e o maestro Eduardo Martinelli e orquestra, tocando canções natalinas clássicas para os espectadores entrarem no clima.

Para participar do evento de chegada do Papai Noel no Shopping Bosque dos Ipês, os clientes realizaram cadastro por meio do site do shopping de forma totalmente gratuita. Os ingressos se esgotaram em menos de 24 horas.

Serviço

Chegada do Papai Noel

Data: 07/11

Horário: 16h30

Local: Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês

Entrada gratuita - Ingressos já esgotados