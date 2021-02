Com cenas gravadas em MS, novela "A Vida da Gente" volta a partir do dia 1º

Várias cenas foram gravadas em Bonito - (Foto: Divulgação)

Bonito, no Mato Grosso do Sul. Gramado e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ushuaia e Buenos Aires, na Argentina. Este até poderia ser um roteiro de viagens com ideias para as próximas férias (ou para quando a pandemia passar), mas são, na verdade, algumas das locações de 'A Vida da Gente', novela das seis que será reexibida em edição especial a partir de 1º de março. É para viajar sem sair do sofá!

Durante as gravações, que ocorreram em 2011, foram mais de 30 dias de viagem. O ponto de partida foi Bonito (MS), onde Fernanda Vasconcellos e Rafael Cardoso gravaram toda a sequência do primeiro capítulo, quando os personagens admitem que estão apaixonados. As cenas subaquáticas da trama foram realizadas em um lago com águas cristalinas.

De lá, Fernanda foi para a neve de Ushuaia, na Patagônia Argentina, o segundo destino da equipe. Durante uma semana, Fernanda e Ana Beatriz Nogueira, que interpreta Eva, sua mãe na trama, gravaram nos parques, bosques e lagos da região conhecida como o fim do mundo. As locações serviram como cenário para a fase em que a personagem Ana (Fernanda Vasconcellos) passa uma temporada fora do Brasil com a mãe. De lá, elas partiram para a capital argentina, onde se encontraram com Gisele Fróes, que dá vida à Vitória, treinadora de Ana na história. Em Buenos Aires as atrizes gravaram em San Telmo, Puerto Madero, Caminito, entre outros locais.

O último destino foi o sul do Brasil. Embora a família dos principais personagens seja de São Paulo, é em Porto Alegre e Gramado que a trama se passa. No local, Fernanda Vasconcellos, Nicette Bruno, Sthefany Brito, Rafael Cardoso e Marjorie Estiano gravaram em locações como a Casa de Cultura Mario Quintana, o Mercado Público, o Cais do Porto, o Parque Moinhos de Vento, entre outros cartões postais. Em Gramado, as gravações foram realizadas nos principais pontos turísticos da cidade, como a Rua Borges de Medeiros e a Igreja da Matriz. Na trama, Gramado é a cidade onde mora a doce Iná (Nicette Bruno), avó de Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano).

Os detalhes da caracterização

O cotidiano, simples e corriqueiro, é a fonte de inspiração para a caracterização de todos os personagens de 'A Vida da Gente'. Para seguir este conceito, a equipe precisou trabalhar com alguns truques, especialmente na viagem para Ushuaia, quando os atores ficaram expostos ao frio e ao vento. Neste período das gravações, foram usadas pinceladas de vaselina depois da maquiagem pronta para que tudo tivesse um efeito mais natural.

O conceito de simplicidade também permeou as peças do figurino. Para montar o guarda-roupa da novela, a equipe garimpou em lojas do Rio, Buenos Aires, São Paulo e Porto Alegre. Diversas jaquetas de couro, que compõem o traje da personagem Vitória (Gisele Fróes) vieram da capital argentina. Já a maioria dos casacos de invernos foi comprada em Porto Alegre. Mesmo sendo o inverno a estação que marca a estreia da trama, a paleta de cores do figurino é bem colorida e clara já que a obra é leve e solar. A personagem Ana (Fernanda Vasconcellos) tem ainda outra particularidade: sempre usa uma peça ou acessório vermelho, para marcar a presença da tenista em cena.

'A Vida da Gente' estreia em 1º de março, na faixa das seis. A novela é escrita por Lícia Manzo, com direção de núcleo e geral de Jayme Monjardim, e direção geral de Fabrício Mamberti.