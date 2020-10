CNN Brasil anuncia a contratação de Márcio Gomes, apresentador da Globo

Após 24 anos na Globo, Márcio Gomes é contratado pela CNN Brasil - (Foto: CNN Brasil)

A CNN Brasil anunciou a contratação do jornalista Márcio Gomes, nesta segunda-feira, 19. De acordo com comunicado divulgado pela emissora, o apresentador chega para ser o principal nome da expansão de operações da CNN no país, um projeto que será anunciado nas próximas semanas.

Após 24 anos na Rede Globo, Gomes deixa a emissora como um dos poucos jornalistas que já apresentou todos os telejornais diários: Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, as duas edições locais de jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, Jornal Hoje e Jornal da Globo.

Márcio, 49 anos, formou-se em Jornalismo, em 1992, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Apesar de ter nascido e estudado na capital fluminense, ele começou a carreira na TV Globo em São Paulo.

Neste ano, ele também se destacou no Combate ao Coronavírus, programa que a Globo exibiu durante os primeiros meses da pandemia de covid-19 para informar a população sobre a doença.

"Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira", disse o jornalista.