Cauan recebe alta do hospital e seguirá tratamento da covid-19 em casa

Cauan, da dupla com Cleber, recebeu alta hospitalar - (Foto: Reprodução)

Cauan Máximo, da dupla sertaneja com Cleber, teve alta hospitalar nesta quarta-feira, 26, depois de mais de dez dias internado em um hospital em Goiânia, devido à infecção pela covid-19.

O cantor começou a sentir febre e dores no corpo em 7 de agosto. Realizou exames na segunda-feira, 10, e teve o diagnóstico no dia 11. No dia seguinte, o raio-x do tórax apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50% e ele foi internado imediatamente.

Foi somente nesta última segunda-feira, 24, que o sertanejo deixou e UTI e, segundo a assessoria de imprensa do artista, a partir de hoje, 26, ele continuará o tratamento em casa, com exercícios para respiração e fisioterapia.

Cauan publicou em seu Instagram, também nesta quarta-feira, 26, um vídeo dizendo que foi acordado às 5h da manhã para compartilhar uma oração que veio ao seu coração. Depois disso, contou que se esqueceu de dormir com o aparelho que o ajuda a respirar, mas está bem.

"Meio preocupado, eu coloquei esse aparelhinho no dedo e vi que a minha saturação estava em níveis normais. Foi até bom ter esquecido risos, porque quer dizer que está quase tudo certo por aqui, graças a Deus", afirmou.

Atualmente, os pais do sertanejo, João Luiz Máximo e Shirley Máximo, seguem internados. A mãe está estável em um apartamento de hospital, porém o pai está internado na UTI, em estado grave, recebendo oxigenoterapia contínua.