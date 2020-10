Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estão passando férias em Pantanal sul-mato-grossense

Mariana e Cauã passearam de barco - (Foto: Reprodução)

O casal Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estão no Pantanal. Eles estão publicando em suas redes sociais as belas paisagens da região sul-mato-grossense. Mais cedo o ator destacou um passeio de carro com o projeto Onçafari, e a modelo fez um passeio de rio.

Na noite de ontem (19) a cantora Paula Fernandes publicou um clique com o casal Refúgio Ecológico Caiman em Miranda, a 211 km de Campo Grande. "Fomos procurar onças, vimos de perto animais silvestres e curtimos a natureza viva e preservada aqui pela onçafari. A noite fomos a um verdadeiro churrasco pantaneiro com direito a boas modas e comida boa", disse a cantora na legenda com o casal.