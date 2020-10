Jorel participa de campanha da ONU contra informações falsas

Personagens de 'Irmão do Jorel' aparecerão em tirinhas sobre os impactos da desinformação - ( Foto: Estadão/Reprodução Cartoon Network )

O canal Cartoon Network anunciou uma parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, para ajudar no combate à desinformação. A ação começou na quarta-feira, 30, e conta com a publicação de tirinhas mostrando personagens de desenhos animados do canal lidando com informações falsas na pandemia.

As tirinhas serão publicadas nas redes sociais da ONU Brasil, do Cartoon Network Brasil e dos desenhos Zuzubalândia e Gui e Estopa. Além dos personagens dessas duas séries, também aparecerão nas tirinhas os personagens de Irmão do Jorel.

A ideia é mostrar os personagens passando por situações inusitadas, e até engraçadas, geradas por informações falsas na internet, tendo também um caráter educativo para mostrar que nem tudo que está na internet e nas redes sociais é verdadeiro.

A iniciativa faz parte do projeto Verificado, idealizado pela ONU e realizado em todo o mundo. Ele conta com um site em que são disponibilizadas informações verificadas e transmitidas pela própria ONU, de modo a combater a desinformação durante a pandemia do novo coronavírus.