Cantora Amanda Wanessa passa por cirurgia após acidente de carro

A cantora gospel Amanda Wanessa - ( Foto: Estadão/YouTube @Amanda Wanessa )

A cantora Amanda Wanessa foi internada e passou por cirurgia após sofrer um acidente de carro em uma estrada no Estado de Pernambuco na última segunda-feira, 4. Entre as outras pessoas do carro, também estava sua filha, Mel, que também foi operada.

"Amanda Wanessa precisou fazer cirurgia na cabeça, no braço e na perna na noite desta segunda, 4, e tem reagido bem, segundo os médicos. Mel operou braço, perna e também segue se recuperando", informou comunicado publicado no Instagram da cantora.

As duas estão internadas na UTI do Real Hospital Português, em Recife. Segundo informações da TV Globo, o acidente ocorreu na rodovia PE-60, envolvendo também dois caminhões. O motorista de um deles foi levado à delegacia para prestar depoimento, enquanto o outro fugiu.

Amanda Wanessa é conhecida principalmente no meio da música gospel, e faz parte da igreja Assembleia de Deus. Suas músicas, somadas, contabilizam mais de 450 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.