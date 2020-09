BTS anuncia novo álbum versão deluxe para novembro

Integrantes da boyband BTS na cerimônia do Golden Disk Awards em Seul, na Coreia do Sul, antes da pandemia - ( Foto: Estadão/Efe/ Epa/ Kim Hee-Chul )

Os fãs de BTS ainda estão sob o efeito do recente Dynamite, atual single dos rapazes do grupo de k-pop, lançado no mês passado em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora, a banda anuncia um novo álbum para 20 de novembro, versão deluxe, intitulado BE.

Desta vez, os meninos estão muito mais envolvidos no projeto como um todo, desde a concepção das músicas até a produção, de acordo com um comunicado do grupo para a revista Variety.

"Para este álbum em particular, o septeto deu um passo adiante e se envolveu não só no processo de fazer música, mas também em toda a produção: conceito, composição, design. Reflete os pensamentos, emoções e reflexões mais profundas sobre BTS enquanto trabalhava no álbum. Este novo projeto oferece uma experiência de espectro musical ainda mais rica, bem como a música mais 'BTS' até agora", enfatiza a divulgação.

Ainda segundo o comunicado da Big Hit Entertainment, o álbum BE (Deluxe Edition) quer transmitir uma mensagem em meio à pandemia de covid-19: "Mesmo em face desta nova normalidade, nossa vida continua".

Com Dynamite, BTS ocupou a primeira posição no Billboard Hot 100, que mede as vendas, reprodução em plataformas de streaming e transmissões de rádios nos Estados Unidos, e está nesse lugar há três semanas. Esta é uma conquista inédita para a música da Coreia do Sul em território americano. Há dois anos, Maroon 5 com Cardi B repetiram o feito com a canção Girls Lilke You, que chegou a ficar sete semanas no topo da lista.

E desde esta segunda-feira, 28, o BTS estará no programa de Jimmy Fallon durante uma semana inteira. O evento foi intitulado como 'Semana BTS', no The Tonight Show.

"Estou muito animado por ter o BTS de volta no programa. Acabamos de começar a nova temporada e estamos trabalhando em muitas coisas realmente empolgantes", declarou Fallon ao Entertainment Weekly.