Bruno Gagliasso e Thaynara OG são novos embaixadores do Unicef no Brasil

Thaynara OG e Bruno Gagliasso são nomeados embaixadores do UNICEF - (Foto: Instagram/ @thaynaraog)

Bruno Gagliasso e Thaynara OG se tornaram os novos embaixadores do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A nomeação do ator e da influenciadora aconteceu na terça-feira, 8, no Rio de Janeiro.

Os dois já haviam participado de ações com a entidade que defende o direito das crianças e adolescentes. Há dois anos, Gagliasso foi convidado para estrelar uma campanha do Unicef para arrecadação de recursos.

No ano seguinte, após os ciclones Idai e Kenneth atingirem Moçambique, Bruno participou da mobilização por recursos emergenciais para atender famílias do país. O ator também visitou a região para conhecer o trabalho de perto.

Foi no mesmo ano, em 2019, que Thaynara ajudou a Unicef com doações arrecadadas no evento anual que ela realiza em São Luís, o São João da Thay. "Estou muito grata pela confiança e espero fazer a diferença e ajudar a mudar a vida de muitas crianças e adolescentes do Brasil", disse ela em post no Instagram.

Já Bruno revelou, também em publicação nas redes sociais, que está emocionado com a nova missão. "Juntos marcamos posição, cobramos as autoridades e usamos nossas vozes para dar vez a quem é historicamente negligenciado. O trabalho é intenso, mas muito recompensador", escreveu ele.

Outros artistas já são embaixadores, como Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Aragão e a personagem Mônica. Inclusive, Thaynara e Bruno ganharam um quadro de Mauricio de Sousa, em que aparecem desenhados junto com Mônica.